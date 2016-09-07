Canavar ortaya çıktı

Advocaat, idmanlarda sert yüzünü göstermeye başladı

Geldiği günden itibaren babacan tavırlarıyla Samandıra personelinin bile gönlünü kazanan F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat içindeki canavarı çıkardı. Antrenmanlarda oldukça sert olan Hollandalı çalıştırıcı, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Samandıra personeli Advocaat için "Geldiği ilk günlerde Van Persie başta olmak üzere kendi vatandaşlarını kayıracağı konuşuluyordu. Ama öyle değil. İdmanlarda genç ya da tecrübeli fark etmiyor. Yanlış yapanın gözünün yaşına bakmıyor" dediler.



TEKKE UYARMIŞTI

F.Bahçe'ye imza attığında Zenit'te birlikte çalıştığı futbolcusu Fatih Tekke, Advocaat'ı SABAH'a anlatmıştı. 16 Ağustos'taki röportajda Tekke, "Kulübede despot bir canavara dönüşür" uyarısı yapmıştı.



