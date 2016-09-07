De Jong: Galatasaray'dan başka bir takım tutamazdım

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Nigel De Jong, Lig TV'ye açıklamalarda bulundu. Takıma kısa sürede adapte olduğunu belirten De Jong, "Geldiğim ilk günden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Bu kadar kısa zamanda adapte olmuş gibi hissediyorum. Milli takımda olan, henüz görüşmediğim arkadaşlarım var. Çok çabuk gelişti transferim. Son günlerdi. Amerika'da yaşadığım için bir zaman farkı da var. Menajerimden bir telefon aldım teklifle ilgili. Teklifi duyar duymaz cevabım kesinlikle 'evet' oldu. Amerika'da orada yaşamak oynamak fantastik ama Avrupa'daki tutkuyu özlemiştim. Galatasaray da Avrupa arenasına dönme açısından bir fırsattı. Onun için işin içinde Galatasaray olduğu için kolay oldu karar vermek" şeklinde konuştu.