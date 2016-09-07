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Olcay Şahan ve Şenol Güneş arasında iddia

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 12:58
Olcay Şahan ve Şenol Güneş arasında iddia
Olcay Şahan ve Şenol Güneş arasında iddia

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kardemir ile karşılaşacak , bu sabah yaptığı idman ile hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketlerinden sonra 5' e 2 yapan futbolcular, pas organizasyonları üzerinde çalıştı. İkinci bölümde tek kaleye karşı 3 minik kale kuran Şenol Güneş, paslaşma ağırlıklı hızlı hücum organizasyonu çalıştırdı. Antrenman, şut ve penaltı çalışması ile sona erdi.

Şut çalışması esnasında Olcay Şahan, teknik direktör Şenol Güneş ile baklavasına iddiaya girdi. 8 futbolcunun 4'ünün gol atması karşılığı iddiaya giren Olcay, kendisi dahil 6 futbolcunun şutları kaçırmasıyla iddiayı kaybetti.

Antrenmana, dün gece milli maçları olan Quaresma, Atiba ve tedavi olan Aras Özbiliz katılmadı. , Kardemir maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.



Kaynak: DHA

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