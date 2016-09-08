ARKADAŞINA GÖNDER MLS'in en fazla kazananı Kaka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'in en fazla kazananı Kaka

  • AA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 13:49
MLS'in en fazla kazananı Kaka
MLS'in en fazla kazananı Kaka

Orlando City'nin Brezilyalı oyuncusu Kaka, 9,4 milyon lık geliriyle Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde bu yılın en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde () Orlando City forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka, bu yılın en fazla kazanan futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.

Forbes dergisinin araştırmasına göre yıllık 7,4 milyon maaşı bulunan ve sponsorlardan 2 milyon dolar elde eden 34 yaşındaki Kaka, 9,4 milyon dolar geliriyle ligin en çok kazanan futbolcusu unvanına ulaştı.

Kaka'yı Los Angeles Galaxy'de top koşturan 36 yaşındaki İngiliz Steven Gerrard izledi. Gerrard, kulübünden 6,1 milyon, sponsor anlaşmalarından 2,5 milyon olmak üzere 8,6 milyon dolarlık geliriyle ikinci sıraya yerleşti.

Toronto'nun 29 yaşındaki İtalyan forveti Sebastian Giovinco ise 7,3 milyonu maaştan, 1 milyonu sponsorlardan toplamda 8,3 milyon dolarla ligin en çok kazanan 3. futbolcusu oldu.

Ligin en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Takım Kazanç (milyon dolar)
1 Kaka Orlando City 9,4
2 Steven Gerrard Los Angeles Galaxy 8,6
3 Sebastian Giovinco Toronto 8,3
4 Clint Dempsey Seattle Sounders 8,2
5 Tim Howard Colorado Rapids 8
Frank Lampard New York City 8
7 David Villa New York City 7,9
8 Michael Bradley Toronto 7,6
9 Andrea Pirlo New York City 7,4
10 Jozy Altidore Toronto 6,4

EN DEĞERLİ KULÜP SEATTLE SOUNDERS

Seattle Sounders, MLS'in en değerli kulüpleri sıralamasında zirveyi bırakmadı.

Kulüp değeri 285 milyon dolara ulaşan Seattle ekibi, geçen yılın ardından bir kez daha zirveyi elde etti.

Los Angeles Galaxy'nin 265 milyon dolarlık değeriyle ikinci olduğu listede, 255 milyon dolar değere sahip City ise üçüncü sırayı aldı.

Ligin en değerli 10 kulübü şu şekilde:

Kulüp Değer (milyon dolar)
1 Seattle Sounders 285
2 Los Angeles Galaxy 265
3 New York City 255
4 Toronto 245
5 Orlando City 240
6 Houston Dynamo 215
7 Portland Timbers 210
8 Sporting Kansas City 195
9 New England Revolution 185
10 San Jose Earthquakes 180

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.