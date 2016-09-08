MLS'in en fazla kazananı Kaka

Orlando City'nin Brezilyalı oyuncusu Kaka, 9,4 milyon dolarlık geliriyle Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde bu yılın en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka, bu yılın en fazla kazanan futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.

Forbes dergisinin araştırmasına göre yıllık 7,4 milyon dolar maaşı bulunan ve sponsorlardan 2 milyon dolar elde eden 34 yaşındaki Kaka, 9,4 milyon dolar geliriyle ligin en çok kazanan futbolcusu unvanına ulaştı.

Kaka'yı Los Angeles Galaxy'de top koşturan 36 yaşındaki İngiliz Steven Gerrard izledi. Gerrard, kulübünden 6,1 milyon, sponsor anlaşmalarından 2,5 milyon olmak üzere 8,6 milyon dolarlık geliriyle ikinci sıraya yerleşti.

Toronto'nun 29 yaşındaki İtalyan forveti Sebastian Giovinco ise 7,3 milyonu maaştan, 1 milyonu sponsorlardan toplamda 8,3 milyon dolarla ligin en çok kazanan 3. futbolcusu oldu.

Ligin en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Takım Kazanç (milyon dolar) 1 Kaka Orlando City 9,4 2 Steven Gerrard Los Angeles Galaxy 8,6 3 Sebastian Giovinco Toronto 8,3 4 Clint Dempsey Seattle Sounders 8,2 5 Tim Howard Colorado Rapids 8 Frank Lampard New York City 8 7 David Villa New York City 7,9 8 Michael Bradley Toronto 7,6 9 Andrea Pirlo New York City 7,4 10 Jozy Altidore Toronto 6,4

EN DEĞERLİ KULÜP SEATTLE SOUNDERS

Seattle Sounders, MLS'in en değerli kulüpleri sıralamasında zirveyi bırakmadı.

Kulüp değeri 285 milyon dolara ulaşan Seattle ekibi, geçen yılın ardından bir kez daha zirveyi elde etti.

Los Angeles Galaxy'nin 265 milyon dolarlık değeriyle ikinci olduğu listede, 255 milyon dolar değere sahip New York City ise üçüncü sırayı aldı.

Ligin en değerli 10 kulübü şu şekilde: