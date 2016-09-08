Rizespor'da Kweuke sevinci

Çaykur Rizespor'da sakatlığı geçen Kweuke takımla çalışmalara başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Eylül Pazar günü Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Ali Faez Atiyah, Dhurgham İsmail ve Oğulcan Çağlayan da çalışmaya katıldı. Sakatlığı sona eren Leonard Kweuke ise takımla çalışmalara başladı.

Çaykur Rizespor, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.