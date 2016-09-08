Tahkim Kurulu'ndan flaş Dursun Özbek kararı

Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in 45 günlük hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık para cezasını, 15 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasına indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor'a verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun bugün yaptığı toplantıda, Antalyaspor'un 1 müsabakayı seyircisiz oynama cezasını iptal ettiği ve 50 bin liralık para cezasını ise 100 bin liraya yükselttiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçe Kulübüne yönelik açıklamaları nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de 45 günlük hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık para cezasının, rakip takım yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara tepki niteliğinde olduğu anlaşıldığından 15 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasına indirdiği kaydedildi.

Tahkim kurulunun ayrıca, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'ın, rakip kulüp başkanına yönelik hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle verilen 120 günlük hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezasını, 60 gün hak mahrumiyeti ve 225 bin lira para cezasına çevirdiği aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının ise 21 güne indirildiği ifade edildi.