Galatasaray taraftarı tarihine sahip çıkıyor ki Fatih Terim’e de saygı duyuyor. Ben kimim ki değerlendireyim. Galatasaray’da 13 kupa kazanan bir teknik adamdan bahsediyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, dün düzenlediği basın toplantısında Hırvatistan- Türkiye maçı sonrasında ortaya atılan "Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçecek" iddialarına diplomatik bir dille yanıt verdi ve Türkiye Futbol Direktörü Terim'e övgüler yağdırdı. İşte Hollandalı teknik adamın basın toplantısından satır başları:



DAHA İYİ KADROMUZ VAR

Geçen sezonki kadro ile bu sezonki kadro arasında büyük bir fark var. Bu sezonki kadromuz çok güçlü. Birbirlerine uyumlu oyuncularımız var ve bırakın 11'e girmeyi 18'e girmek bile şu anda zor bir durum. Şu anda rekabet düzeyi inanılmaz yüksek.



SİNAN TEK FORVET OLMAZ

Sigthorsson ve Podolski'nin sakatlıkları var. Sinan forvet oynayamaz mı? Oynayabilir ancak benim kafamdaki Sinan profilindeki oyuncu tek forvette oynayamaz. Josue'yi orada oynattık, daha önceki takımlardan tecrübesi vardı. Ama çok iyi gitmedi, forvet anlamında istediği verimi vermedi. Bruma'yı forvete çektik ve daha iyi bir performans aldık. Bu tarz opsiyonları denemeye devam edeceğiz."



WES İLE GURUR DUYUYORUM

Sneijder bu sezona çok iyi başladı, ilk andan itibaren bu sezon ne kadar istekli olduğunu tüm hırsıyla bizlere gösterdi. Hollanda Milli Takımı'nda da bunu yaptı, gol attı. Umarım bizde de ilerleyen haftalarda gol atacaktır. Wesley Sneijder'in performansı ortada, onunla gurur duyuyorum.

ORTA SAHAMIZ KÖTÜ DEĞİLDİ

Geçen sezonun sonuna baktığımız zaman orta sahamız kötü bir performans sergilemiyordu. Bu sezona farklı bir formasyon ve oyuncular ile başlıyoruz. Mutlaka kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, bazı kararları almak için da antrenmanları görmemiz gerekiyor. Zamanla doğru dizilime kavuşacağız.

UMUT BULUT İÇİN MUTLUYUM

Umut'un karakterini çok beğeniyorum, sürekli yüzde 100'ünü vermeye çalışan bir isim. Benim için herhangi bir sıkıntı yok ve onu Kayseri'de yeniden göreceğim için mutluyum. Ancak onun ne düşündüğünü bilemiyorum.

SERDAR İÇİN SEVİNÇLİYİM

"Serdar, iki milli maç oynadı. Bu tip karşılaşmalarda oynayarak daha iyi duruma gelecektir. Onun adına sevinçliyim. "

'TERİM'E BÜYÜK SAYGIM VAR'

'Terim'e büyük saygım var' "Fatih Terim, federasyon ile 5+2 yıllık bir sözleşme yaptı. Uzun vadeli bir proje içinde. Fatih Terim'in, Milli Takım'ı Dünya Kupası'na taşıyacak tecrübesi ve karizması var. Galatasaray taraftarı tarihine sahip çıkıyor ki, Fatih Terim'e de saygı duyuyor. Ben kimim ki değerlendireyim. Galatasaray'da 13 kupa kazanan bir teknik adamdan bahsediyoruz, Galatasaray ve Türk futbolu için de yaptıkları ortada. Çok önemli bir teknik direktör ve o yüzden de Türk halkının çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğu 7 yıllık bir kontrat demek uzun vadeli bir proje anlamına geliyor. Kendisine büyük bir saygım var."