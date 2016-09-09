Celtic ile Rangers, 4 yıl aranın ardından ligde karşı karşıya gelecek. Peki Celtic - Rangers maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

İskoçya 1. Lig ekiplerinden Celtic ile Rangers arasında derbi heyecanı, 4 yıl aranın ardından yeniden yaşanacak.

Ligin 5. haftası mücadelesinde, ülkenin ve Glasgow kentinin en köklü iki takımı Celtic ile Rangers yarın 60 bin seyirci kapasiteli Celtic Park'ta TSİ 14.00'te karşılaşacak.

Son 5 sezondur üst üste şampiyonluklar yaşayan Celtic, ligin ilk 4 haftasının ardından bir maç eksiği ve 9 puanla lider konumda bulunuyor. Rangers ise 4 maçta topladığı 8 puanla ikinci sıradan Celtic'i takibini sürdürüyor.

2011-12 sezonunun sonunda iflas etmesinin ardında 4. lige düşürülen Rangers, yeniden yapılanarak sonraki 4 sezonun 3'ünde üst lige çıkma başarısı gösterdi.

Yaşadığı 54 şampiyonlukla bu alanda dünyanın en başarılı takımı konumundaki Rangers, bu sezon ise 1. lige yükselerek, 4 yıl aranın ardından yeniden Celtic'in rakibi olmaya hak kazandı.

Emniyet birimlerince yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı "Old Firm" derbisinde, iki takım bugüne kadar 401 kez karşılaştı. Rangers 159, Celtic 145 maçtan galip ayrılırken, 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, İngiltere Premier Lig'de ise Manchester United ile Manchester City, yarın TSİ 14.30'da Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaşacak.