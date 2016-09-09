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Eksik Karabük, karşısında

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 12:37
Eksik Karabük, Beşiktaş karşısında
Eksik Karabük, Beşiktaş karşısında

7 eksikle karşısında şans arayacak.

Kardemir , ile lig tarihinde yarın akşam 17. kez karşı karşıya gelecek.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yeniden yükselen Kardemir , Beşiktaş ile oynadığı 6 lig maçından 9 mağlubiyet alırken, 2 de galibiyet elde etti. 5 maç ise berabere sonuçlandı. Kardemir Karabükspor'un 13 golüne, Beşiktaş 30 golle cevap verdi.

Adriano, Kokalovic, Lazarevic, Yatabare, Serdar, Ermin Zec ve Fatih Atik'in sakat olmasından dolayı Kardemir Karabükspor'un Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Ahmet Şahin, Dany, Barış (Gaman), Kerim, Latovlavici, Poko, Ceyhun, Skulason, Tanese, Taore ve Isaac."

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