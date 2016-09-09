Eksik Karabük, Beşiktaş karşısında

Karabükspor 7 eksikle Beşiktaş karşısında şans arayacak.

Kardemir Karabükspor, Beşiktaş ile lig tarihinde yarın akşam 17. kez karşı karşıya gelecek.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yeniden yükselen Kardemir Karabükspor, Beşiktaş ile oynadığı 6 lig maçından 9 mağlubiyet alırken, 2 de galibiyet elde etti. 5 maç ise berabere sonuçlandı. Kardemir Karabükspor'un 13 golüne, Beşiktaş 30 golle cevap verdi.

Adriano, Kokalovic, Lazarevic, Yatabare, Serdar, Ermin Zec ve Fatih Atik'in sakat olmasından dolayı Kardemir Karabükspor'un Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Ahmet Şahin, Dany, Barış (Gaman), Kerim, Latovlavici, Poko, Ceyhun, Skulason, Tanese, Taore ve Isaac."