Benfica deplasmanda galip geldi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica, Portekiz Premier Lig'de konuk olduğu Arouca'yı 2-1 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica, Portekiz Premier Lig 4. hafta açılış mücadelesinde deplasmanda Arouca'yı 2-1 mağlup etti.

Municipal de Arouca Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip, Nelson Semedo'nun 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Benfica, maçın 51. dakikasında Lisandro Lopez'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Arouca, Walter Gonzalez'in 57. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma kırmızı-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini alan Benfica, 10 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Arouca ise ikisi üst üste olmak üzere ligde 3. kez mağlubiyete uğradı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında 13 Eylül Salı günü Benfica'ya Luz Stadı'nda konuk olacak. Bu iki takım, gruptaki 5. hafta mücadelesinde ise 23 Kasım Çarşamba günü Vodafone Arena'da karşılaşacak.