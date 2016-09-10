Rangers derbisi Celtic'in

Glasgow şehrinin iki takımının 4 sezon sonra ligde karşılaştığı "Old Firm" derbisinde, Celtic evinde Rangers'ı 5-1 mağlup etti. Celtic forveti Dembele, 3 gol atarak, 1966'dan beri derbide "hat-trick" yapan ilk isim oldu.

Dünya çapında en önemli derbilerden (Old Firm) sayılan, İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) yer alan iki Glasgow takımının ligde 4 sezon sonra ilk kez oynadığı maçta, gülen taraf Rangers'ı evinde 5-1 ile geçen Celtic oldu.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 33 ve 42. dakikalarda Moussa Dembele'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Rangers, 45. dakikada Joe Garner ile cevap verdi ve ilk yarı Celtic'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da oyunun üstünlüğünü elinde bulunduran Celtic, 61. dakikada Scott Sinclair ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1

75. dakikada Rangers'ın defans oyuncusu Philippe Senderos, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

83. dakikada Moussa Dembele, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı: 4-1

90+2. dakikada Stuart Armstrong, Celtic adına 5. golü kaydetti: 5-1

Bu sonuçla, 5. haftası oynanan ligde bir maçı eksik Celtic, dörtte dört yaparak liderlik koltuğunu korudu. Rangers ise 5 maç sonunda 8 puanda kaldı.

DEMBELE'DEN TARİHİ "HAT-TRİCK"

Bu sezon başında Celtic'in, İngiltere'nin Fulham takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki forvet oyuncusu Moussa Dembele, Rangers karşısında attığı 3 golle tarih yazdı.

Mali asıllı Fransız futbolcu, 33, 42 ve 83. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak, "Old Firm" olarak adlandırılan derbide 1966'dan beri ilk "hat-trick" yapan futbolcu olmayı başardı. Ayrıca Dembele, 61. dakikada Scott Sinclair'in attığı golün de asistini yaptı.

Rangers, 2011-12 sezonunun sonunda iflas etmesinin ardından 4. lige düşürülmüş ve dört sezon sonra tekrar 1. lige yükselmişti. İki takım ligde en son 29 Nisan 2012 tarihinde yine Celtic'in sahasında karşı karşıya gelmiş ve ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.