Volkan: "Advocaat takıma olumlu bir hava kattı"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı kaleci Volkan Demirel, teknik direktör Dick Advocaat ile ilgili olarak, "Hocamız bizim için artı bir değer." dedi.

FBTV'nin HD yayına geçmesi sebebiyle konuğu olarak katıldığı programda açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Advocaat'ın sarı-lacivertli takıma olumlu bir hava kattığını söyledi.

Advocaat'ın üst seviyelerde çalışmış, önemli bir teknik direktör olduğunu belirten Volkan, "Hocamız bizim için artı bir değer ve bunu da zamanla göreceğiz. Antrenmanlar ciddiyet ister. Hocamız saha dışında da herkesle iletişim kuran bir isim. Her şey sevgi ve saygıyla başlar, ardından başarı gelir. Biz bunu yakalayacağız. Herkes istekli ve bir şeyler katmaya çalışıyor. Çok güzel bir ortamımız var. İstenmeyen sonuçlar aldık ama seyircimizle birlikte güzel galibiyetler alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği bel fıtığı ameliyatının ardından üç aylık sıkıntılı bir süreç yaşadığını ve maç oynayarak performansını daha da ileriye taşıyacağını aktaran Volkan, şunları aktardı:

"Takımlarda birlik ve beraberlik olmazsa başarı olmaz. Ekran önünde birlik mesajı verilir ama bunu soyunma odasında da aynı şekilde uygulamak gerekir. Galip geldikçe birliktelikler pekişir. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Zaman içerisinde daha da kenetlenmiş bir takım olarak ilerleyeceğiz. Ligde ilk 2 hafta beklenen sonuçları alamadık ama sezon başında bunları yaşamak, telafi edilebilir. Beş puan kaybettik ama bu farkı ilerleyen haftalarda kapatabiliriz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onlar yanımızda olsunlar ki oyunumuzun üstüne koyalım. Taraftarımız varsa biz varız, taraftarımız yoksa biz yokuz. Ligin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde ve kupada beklenen oyunla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk düşüncemiz taraftarımızı mutlu etmek. Birlikte olursak, bize bize yeteriz."

Öte yandan Volkan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.