Alanyaspor 4 puandan memnun

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, "Evimizde oynamadan 4 puan aldık. İki maç deplasman, bir maç da sahamızın yetişememesi nedeniyle Antalya'da oynadık. Bu açıdan baktığımızda 4 puan çok önemli." dedi.

Savut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk haftalarındaki takım performansından memnun olduklarını söyledi.

Savut, ligde karşılaştıkları Beşiktaş ve Antalyaspor'un geçen sezonu iyi geçirdiklerini, Gençlerbirliği'nin de ligin köklü kulüplerinden olduğunu kaydetti.

Transfer döneminin son gününde gerçekleşen üç transfer ile takımın kalitesini artırdıklarını vurgulayan Savut, "3 haftalık maç sürecinde de takımda artarak süren bir performans mevcut. Şu andaki durumdan da memnunum ve bunun artarak süreceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Savut, takıma çok fazla oyuncu katıldığını, milli maç arasının futbolcular arasında beraber zaman geçirme anlamında iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Bu arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Savut, "Gençlerbirliği maçı da bunu gösterdi ama daha yapacak çok şeyimiz var. Biz daha iyi bir takımız ve bunu sahaya yansıtacağız." ifadesini kullandı.

Savut, ligde kendilerini zorlu bir maçın beklediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Benim bakış açıma göre Süper Lig'de kolay maç yok. Trabzonspor, 4 büyük takımdan biri. Kağıt üzerinde zor bir maç ama kendi açımızdan baktığımızda da ilk kez evimizde oynayacağız. Bu bizim açımızdan motivasyon kaynağı. Eğer üç haftalık periyottaki performansı artırarak sürdürürsek, Trabzonspor maçının bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum."