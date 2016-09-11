Kadıköy'de 28 maçlık seri sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ligde henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe bu akşam sahasında Bursaspor'u konuk etti. Yeil beyazlı takım mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Fenerbahçe'nin resmi karşılaşmalarda 28 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ligde henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe bu akşam sahasında Bursaspor'u konuk etti. Yeil beyazlı takım mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Fenerbahçe'nin resmi karşılaşmalarda 28 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

90' Bursaspor'dan Del Valle oyundan çıktı. Necid oyunda.

90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi.

88' Volkan Şen'in sol kanattan ortasında Sivok kafayla uzaklaştırdı. Stoch'ta kalan top bir kez daha ortalandı. Bursaspor savunması yine başarılı oldu.

84' Sercan hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.

82' Emenike sağ kanattan ortasına ceza sahasında Josef de Souza vuramadı.

81' Del Valle'nin çıkardığı topa Şamil uzaktan vurdu. Top direk dibinden dışarı çıktı.

80' Emenike'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topta Souza vurdu. Harun Tekin son anda çeldi.

78' Volkan Şen'in sol çizgiden ortasına Sow rövaşataya kalktı ancak vuramadı.

77' Neustadter oyundan çıktı. Emenike oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇINDAN KARELER

76' Volkan Şen'in ortasında Harun boşa çıktı. Kale bir an için boş kaldı. Van Persie topa vuramadı.

74' Lens oyundan çıktı. Stoch oyunda

73' Bursaspor'da Kubilay çıktı. Mert Örnek girdi.

71' Hasan Ali'nin sol kanattan ortasına Sow kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

70' Bursaspor Batalla ile hızlı çıktı. Batalla'nın pasında Sercan sol kanatta topla buluştu. Ortasında Fenerbahçe savunması başarılı.

67' Lens sağ kanattan yaptığı ortaya Sow dokunamadı. Top az farkla auta çıktı.

66' Aziz Behich çizgiden çıkardı! Volkan Şen'i kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Harun'u geçen topu Behich çizgiden çıkardı.

63' Direk! Van Persie'nin pasında Volkan Şen hareketlendi. Sol taraftan ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top direkten döndü.

61' Ozan'ın pasında Moussa Sow kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta çıktı. Sow için ofsayt bayrağı kalktı.

60' Golün asistini yapan John oyundan çıktı. Sercan oyunda.

58' John sol kanattan yine etkili geldi. Ortasında top direk auta çıktı.

53' Van Persie'nin ceza sahasından ortasında Sow kafayı vurdu. Top Harun Tekin'de kaldı.

47' Alper Potuk oyundan çıktı. Yerine dahil olan isim Robin Van Persie

46' Karşılaşmanın iki yarısına Bursaspor başlıyor

Hakem düdüğü çaldı ve ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın sonuna en az 1 dakika eklenecek.

44' Faty, Alper Potuk'a yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.

43' Ozan Tufan yerde kaldı. Bülent Yıldırım devam kararı verdi. Sonrasında Batalla yerde kaldı. Çalınan faul düdüğüne Fenerbehçe'li futbolcular büyük tepki gösterdi.

40' Volkan Şen ceza sahasına hızlı girdi. Vuruşunda Harun Tekin başarılı oldu.

36' Lens sol kanata hızlı bir pas atmak istedi. Ertuğrul son anda araya girdi.

33' GOOLL! Batalla... John'un sol kanattan ortasına Batalla kafa vuruşunu yaptı ve Volkan'ın solundan topu ağlara gönderdi. Bursaspor 1-0 önde

28' Volkan'ın ceza sahasına gönderdiği topa son anda Sivok müdahale etti ve mutlak golü önledi.

24' Josef'in Sow'a gönderdiği topta araya Bursaspor savunması girdi.

20' Del Valle sağ kanatta Volkan Şen'i geçti ve sağ çaprazdan çok sert vurdu. Volkan, topu iki hamlede kontrol altına aldı.

14' Fenerbahçe çıkarken top kaybetti. John hızlı geldi ancak vuruşunda top savunmadan döndü.

11' Batalla'nın kullandığı köşe vuruşunda Volkan bir kez daha topu yumrukladı.

10' Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta Volan çıktı ve topu yumrukladı. Bursaspor köşe vuruşu kullanacak.

9' Ozan Tufan'ın ortasında Lens'i topu önünde buldu. Ceza sahasında yaptığı vuruşta top Behich'ten geri döndü.

7' Şamil uzaktan bir vuruş denedi. Volkan topu rahat bir şekilde kontrol etti.

6' Volkan sol kanattan çizgiye indi. Ortasında top Harun'da kaldı.

3' Bursaspor sol kanattan John ile geldi. İçeriye çevirdiği Fenerbahçe savunması başarılı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maça Fenerbahçe başladı.