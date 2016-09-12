Aziz Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Aziz Yıldırım'ın, "Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Buradan büyük Fenerbahçe taraftarının, divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerimizin, tüm sporcularımızın, kulüp çalışanlarımızın, spor dünyamızın ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutlarım." ifadeleri paylaşıldı.

