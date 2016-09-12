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- maçına Sırp hakem

  • AA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 13:49
Benfica-Beşiktaş maçına Sırp hakem
Benfica-Beşiktaş maçına Sırp hakem

- maçının hakemi açıklandı. İşte o isim...

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın deplasmanda yapacağı Benfica maçını, Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lizbon'daki Luz Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonundan Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Rasitic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BENFİCA TAKTİĞİ

İlave yardımcı hakemlik görevlerini Danilo Grujic ve Nenad Djokic'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Nemanja Petrovic olacak.

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