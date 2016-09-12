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'da şoku

  • AA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 16:17
Kayserispor'da Ahamada şoku
Kayserispor'da Ahamada şoku

Sarı-kırmızılı takımda, maçında kürek kemiği kırılan kaleci Ali yaklaşık 2 ay takımdan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, Galatasaray maçında sakatlanan kaleci Ali Ahamada'nın yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Ligin üçüncü haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda ile yapılan maçın 28. dakikasında sağ omzunun üstüne düşerek sakatlanmasının ardından oyundan çıkan Ahamada'nın, yapılan kontrollerde kürek kemiğinde kırık tespit edildi.

Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nın şanssız bir şekilde sakatlandığını söyledi. Yıldız, tedavisine başlanan futbolcunun yaklaşık 8 hafta takımdan ayrı kalacağını belirtti.

Ahamada'nın sakatlanması nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Yıldız, Fransız futbolcunun bir an önce takıma katılmasını temenni ettiklerini vurguladı.

Öte yandan Yıldız, tüm Müslüman aleminin Bayramı'nı en iyi temennilerle kutladıklarını, ülke ve Kayserispor ailesine huzurlu bir bayram dilediklerini kaydetti.

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