Manchester United'a para yağıyor!

Geçen sezon 515,3 milyon sterlin gelir elde eden Manchester United, yarım milyar sterlin barajını aşan ilk İngiliz ekibi oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçen sezon elde ettiği gelirle rekor kırdı.

Geçen sezon şampiyonluk yarışında ve Avrupa arenasında varlık gösteremeyen ancak Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester United, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 515,3 milyon sterlin gelir elde ettiğini açıkladı.

500 milyon sterlinden fazla gelir açıklayan ilk İngiliz futbol kulübü olarak tarihe geçen Manchester temsilcisi, aynı dönemde 570 milyon sterlin gelir elde eden İspanyol temsilci Barcelona'yı yakalayamadı.

Ligi beşinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırmasına rağmen 14 sponsorluk anlaşması, reklam ve yayın hakları ile maç günü gelirlerinin toplamını 500 milyon sterlinin üzerine taşımayı başaran Manchester United'ın, 2017 finansal döneminde 540 milyon sterlini aşması bekleniyor.

Manchester ekibi, ticari anlaşmalarda yüzde 36,3'lük artışla 268,3 milyon, yayın haklarında yüzde 30,4'lük artışla 140,4 milyon, maç günü gelirlerinde de yüzde 17,7'lik artışla 106,6 milyon sterlin gelir elde etti.

Federasyon Kupası'nı müzesine götürmesinin hemen ardından Hollandalı teknik adam Louis van Gaal ile yollarını ayıran ve Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Manchester United, 90 milyon sterlinle futbol tarihinin rekorunu kırarak Fransız Pogba'yı renklerine bağlamış, Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın bonservisi için Borussia Dortmund'a 26, İspanya temsilcisi Villarreal'in stoperi Eric Bailly için 30 milyon sterlin vermişti. İngiliz ekibi, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'i ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.