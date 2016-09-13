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'dan gol şov!

  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 23:59
Barcelona'dan gol şov!
Barcelona'dan gol şov!

'da milli yıldızımız Turan, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve dakika almadı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında, evinde Celtic ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barça 7-0 kazandı ve gövde gösterisi yaptı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller; 3, 27 ve 60. dakikal Lionel Messi, 50'de Neymar, 59'da Andres Iniesta ve 75 ile 87. dakikalarda Luis Suarez'den geldi. Öte yandan Neymar mücadelede 4 asist birden yaparken, Messi de Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. hat-trickini yaparak bu alanda rekoru eline geçirdi.

Celtic'te yeni golcü Moussa Dembele, 24. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaleci Ter Stegen'i geçmeyi başaramadı.

Barcelona grubun 2. maçında deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaşacakken, Celtic ise evinde Manchester City'yi konuk edecek.

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