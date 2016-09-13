Kartallar’ın dansı

Siyah-beyazlı ekip, kendisi gibi ‘kartal’ sembolünü kullanan rakibi karşısında galip gelerek uzun aradan sonra sahne alacağı Devler Arenası’na iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor

Süper Lig'de ilk üç haftayı 2 galibiyet ve bir beraberlikle kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi özlemine bugün Benfica ile oynayacağı maçla son verecek. 6 yıl aradan sonra ilk kez sahne alacakları Devler Arenası'nda Portekiz temsilcisine karşı deplasmanda iyi bir sonuç almak isteyen siyah-beyazlılar, B Grubu'ndan çıkma hedefinde ilk adımı atmaya çalışacak. Lizbon'da Estadio Da Luz Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak. Maçı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. B Grubu'nun diğer maçında ise Dinamo Kiev ile Napoli, Ukrayna'da kozlarını paylaşacaklar.



BENFİCA JEST YAPACAK



Bu arada Beşiktaş gibi "kartal" sembolünü kullanan Benfica Kulübü'nün, bugünkü karşılaşma öncesi jest yaparak statta iki "kartal" uçuracağı belirtildi.



SAAT: 21:45

YAYIN: TRT 1, Tivibu 2

STAT: Estadio Da Luz

HAKEM: Milorad Mazic

HAVA DURUMU: 17 derece



PORTEKİZ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ



Karabük maçında bazı önemli oyuncularını dinlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, as futbolcularına bu gece tekrar formayı verecek. Kaleyi Tolga Zengin'e emanet edecek olan etcrübeli hoca, savunmanın sağında Gökhan Gönül'ün yerine Beck'i oynatacak. Sol bekte Adriano görev yaparken, Caner sol önde oynayacak. Savunmanın önünde Atiba-Gökhan İnler ikilisi ile güvenli bir orta saha oluşturmak isteyen Güneş, önlerinde Oğuzhan'ı kullanacak. Karabük maçında dinlenen Quaresma yeniden 11'e dönerken, forvette ise Aboubakar, Cenk'ten görevi devralacak.



HAZIRIZ



Dün sabah özel uçakla Portekiz'e giden Beşiktaşlı futbolcular, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bu fotoğrafla, "Hazırız" mesajı verdiler.



ORMAN: KOLAY LOKMA DEĞİLİZ



Portekiz yolculuğu sırasında uçakta selfie yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iddialı açıklamalar yaptı. Orman, "Zor bir grupta yer alıyoruz. Benfica güçlü bir rakip. Ama Beşiktaş kolay lokma değil. Bunu herkese göstereceğiz" dedi. Orman ile yöneticiler Umut Güner, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan Kalkavan, Candaş Tolga Işık ve Emre Kocadağ takımla birlikte Lizbon'a gitti.



2471 GÜN SONRA DEVLER LİGİ'NDE



Beşiktaş bu gece Benfica ile oynayacağı karşılaşma ile iki bin 471 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmış olacak. Siyah-beyazlılar, bu arenada son karşılaşmasını 8 Aralık 2009 tarihinde evinde CSKA Moskova'ya karşı oynamış ve mücadeleyi 2-1 kaybetmişti.



Q7 ATARSA PUAN CEPTE



Ricardo Quaresma'nın kariyeri boyunca en çok karşılaştığı takım olan Benfica'ya karşı 7 galibiyeti, 6 mağlubiyeti ve 3 beraberliği bulunuyor. Portekizli yıldız futbolcu, söz konusu 16 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist ile oynadı. Dikkat çeken ayrıntı ise Quaresma, Benfica'ya karşı gol attığı ya da asist yaptığı zaman takımının kaybetmemesi.



İKİ ZAFER DE DIŞ SAHADA



Benfica ile ilk kez Avrupa kupasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. İlginçtir ki iki galibiyetini de deplasmanda alan Kara Kartal, 2011-2012 sezonunda Braga'yı 2-0, 2005- 2006 sezonunda da Vitoria Guimaraes'i 3-1 yenmişti. Bu arada 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, şimdiye kadar hiç gruptan çıkma başarısı gösteremedi.



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5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 30 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Rakip fileleri 22 kez havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde 56 gol gördü.



BEŞİKTAŞ BİZİ TANIYOR!



Benfica cephesi, Beşiktaş'ın Portekiz futbuluna yakın isimlerinden çekiniyor... Geçen sezon aldığı ceza nedeniyle tribünden müsabakayı takip edecek Benfica'nın teknik direktörü Rui Vitoria, basın toplantısında, "Beşiktaş çok güçlü bir takım. Kadrosunda Quaresma, Aboubakar ve Talisca gibi Portekiz futbolunu yakından tanıyan oyuncuları barındırıyor. Bu durum rakibin avantajı olabilir. Beşiktaş'ın teknik direktörü de bunu biliyor. Doğal olarak zor bir maç. Ancak biz oyunculara göre değil takıma göre hazırlanıyoruz. Bu yönde çalıştık. Yarın (bugün) kazanma isteğiyle yola çıkacağız ve öğrencilerime güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.



RUİ VİTORİA KARA KARA...



Beşiktaş'ı konuk edecek Benfica, sakat oyuncuları nedeniyle sıkıntılı... Jardel, Jonas, Raul, Jimenez, Rafa ve Danilo'nun yanı sıra takımın en önemli gol ayağı Kostas Mitroglou forma giyemeyecek. Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Guedes ve Jose Gomez gibi genç forvetlerle sahaya çıkmak zorunda kalacak.