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'da 'la yollar ayrıldı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.9.2016 14:23
Kasımpaşa'da Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı
Kasımpaşa'da Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı

yönetimi, Teknik Direktör 'ın görevine son verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da teknik direktör 'ın sözleşmesi feshedildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlu Rıza Çalımbay'ın akdi feshedilmiştir. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz." denildi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa'da 7 Temmuz 2015'de göreve başlamıştı. Kasımpaşa'nın başında 38 maça çıkan Çalımbay, 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet almıştı.

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