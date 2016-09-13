Kasımpaşa'da Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı

Kasımpaşa yönetimi, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi feshedildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlu Rıza Çalımbay'ın iş akdi feshedilmiştir. Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz." denildi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa'da 7 Temmuz 2015'de göreve başlamıştı. Kasımpaşa'nın başında 38 maça çıkan Çalımbay, 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet almıştı.