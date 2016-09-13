Şampiyonlar Ligi maçına yağmur engeli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Borussia Mönchengladbach arasındaki grup maçı, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, C Grubu'nun açılışında İngiltere'nin Manchester City takımıyla Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibi arasında oynanacak karşılaşmanın, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yoğun yağmur yağışının devam etmesi nedeniyle bu yönde bir karar alındığı ve karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği ifade edildi.