"Selçuk İnan kaptanımızdır ve kendisini seviyoruz"

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının ikinci yarısında yerini Nigel de Jong'a bırakan Selçuk İnan'ın üzgün olduğunu söyledi.

Kulübün efsane isimlerinden Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Levent Nazifoğlu, Selçuk İnan'la ilgili yorumlara, ligin ilk 3 haftasındaki performanslarına ve üst üste yaşanan sakatlıklara değindi.

SELÇUK İNAN'DAN SNEİJDER İÇİN ŞOK SÖZLER

Kayserispor maçının ikinci yarısına başlanırken teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, Nigel de Jong'u sahaya sürüp Selçuk İnan'ı kenara alması sonrası yaşanan durumu aktaran Nazifoğlu, "Oyundan çıkan bütün futbolcular üzülür. Bunu küskünlük olarak değerlendirmemek lazım. Selçuk da tabii ki üzgün. Başka bir oyuncu çıksa, o da üzülecekti. Zaten üzülmezler ise problem var." dedi.

Selçuk İnan'la her gün konuştuğunu anlatan sarı-kırmızılı idareci, şunları söyledi:

"Burada hocanın verdiği bir teknik karar var. Bizim de bir kabahatimiz var ve yönetim olarak bunu üzerimize alıyorum. Nigel de Jong son gün geldi. Eğer hazırlık maçlarında denetebilseydik, bu tip problemler olmayacaktı. Ön liberoda Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci var. Bu üçlüden ikisi oynayacak. Hoca birbirleriyle deneyecek ve sonunda en iyi olan ikiliyi oynatacak. Bir maçta Tolga, bir maçta De Jong yedek kalabilir. Selçuk İnan hiçbir şekilde onlardan daha geride bir arkadaşımız değil. Kaptanımızdır ve kendisini seviyoruz."

"LİGDEKİ İLK 4 MAÇTA 12 PUAN HEDEFLEMİŞTİK"

Süper Lig'in ilk 2 haftasındaki maçlarını kazandıklarını ancak Kayserispor deplasmanında berabere kaldıklarını hatırlatan Nazifoğlu, "Biz, ligdeki ilk 4 maçtan 12 puan çıkarmayı hedeflemiştik. Kayserispor karşısında 2 puan kaybettik ama telafisi olmayacak bir şey değil. Sonuçta bir deplasman maçı yaptık ve rakibimiz de iyi bir takım." ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu, ligde en önemli rakiplerinin Beşiktaş olarak gösterildiğini aktarırken, "Ben Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'u da şanslı görüyorum. Lig uzun sürecek bir maraton. Birilerinin söylediği gibi, biz dahil kimse kışın şampiyonluğunu ilan edemez. Sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışı sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"SAKATLIKLARI ŞANSSIZLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Levent Nazifoğlu, sezonun henüz başında peş peşe gelen sakatlıklara değinirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımızda sakatlığı olan bazı oyuncular bulunuyor ve sakat olarak transfer yapıldığı eleştirileri de var. Lukas Podolski, Beşiktaş maçında bir hava topunda yere düşerken ayağını ters bastı ve bağlarının biri koptu. Luis Cavanda yine Fatih Karagümrük ile yaptığımız bir hazırlık maçında aldığı darbe sonucu hemen hemen Podolski ile aynı yerden sakatlık yaşadı ve onun da bağı koptu. Kolbeinn Sigthorsson, milli takımda darbeye bağlı bir sakatlık geçirdi ve dış menisküs ameliyatı edildi. Serdar Aziz de yine milli takımda sakatlanarak dış menisküs operasyonu geçirdi. Bunlar adale sakatlıkları değil. Çalışmayla ilgili değil. Şanssızlık olarak görüyoruz. Sakatlarımızın hepsinin en geç 1 ay içinde oynayacak durumda olmaları bizim için sevindirici."