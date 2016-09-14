Osmanlıspor - Steaua Bükreş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi?

Osmanlıspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplardaki ilk maçını yarın sahasında Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla yapacak.

L Grubu'nda yer alan başkent ekibi, Villarreal ile Zürih'in de yer aldığı gruptaki ilk maçında, sahasında Steaua Bükreş'i konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. Welz'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Maçın ilave yardımcı hakemleri Robert Hartmann ile Marco Fritz, 4. hakemi ise Stefan Lupp olacak.



Osmanlıspor - Steaua Bükreş maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayan ve 6 karşılaşmanın 5'inde galip gelip, birinden beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, lige 2. ön eleme turundan başladı. Buradaki ilk maçını deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile yapan Osmanlıspor, 2-2 biten maçın ardından, sahasındaki rövanşı 5-0 kazanarak tur atladı. Üçüncü ön elemede Estonya'dan Nomme Kalju ile eşleşen Osmanlıspor, sahasındaki ilk maçı 1-0, deplasmandaki rövanşı ise 2-0 kazanarak, play-off eleme turuna yükseldi. Bu turda da Danimarka'dan Midtjylland karşısında deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0 galip gelen Türk temsilcisi, gruplara kalmayı başardı.

İlk kez katıldığı ligde başarılı performansıyla göz dolduran Osmanlıspor, eleme turlarında çıktığı 6 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Osmanlıspor'da yarınki maç öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.