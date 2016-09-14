Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2016-2017 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 9 karşılaşma oynandı.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde C, E, F, G ve H gruplarında 9 karşılaşma tamamlandı. C Grubu'nda İngiltere'nin Manchester City takımıyla Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibi arasında kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen maçta, İngiliz ekibi evinde 4-0'lık galibiyet elde etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ YETMEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Alman ekibi Bayer Leverkusen evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova karşısında 2-0 önde götürdüğü müsabakayı 2-2 tamamladı.
Bayer Leverkusen, 9. dakikada Admir Mehmedi ve 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti ancak CSKA Moskova, 36. dakikada Alan Dzagoev ve 38. dakikada Roman Eremenko ile fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun 45 dakika forma giydiği maçta başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
SON ŞAMPİYON SON DAKİKALARDA GÜLDÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2015-2016 sezonunun şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, evinde oynadığı maçta Portekiz'in Sporting Lizbon takımını son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmanın 47. dakikasında Sporting Lizbon, Bruno Cesar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 89. dakikada Cristiano Ronaldo frikikten, 90+4. dakikada ise Alvaro Morata kafayla topu filelere göndererek, Real Madrid'e 3 puanı getirdi.
LEİCESTER CİTY GALİBİYETLE BAŞLADI
Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Leicester City, tarihinde ilk kez katılmaya hak kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
G Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge karşısında 5. dakikada Marc Albrighton'un golüyle öne geçen Leicester City, 29. dakikada Riyad Mahrez'in frikikten rakip fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0 yaptı. Mahrez, 61. dakikada penaltıdan bir gol daha atarak takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı. Bu sonuçla İngiliz ekibi, şampiyonlar ligine 3 puanla 'merhaba' dedi.Tümü TSİ 21.45'de başlayan maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
C Grubu:
Barcelona (İspanya) - Celtic (İskoçya): 7-0 (dün oynandı)
Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 4-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|7
|3
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|Borussia Mönchengladbach
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
|Celtic
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
E Grubu:
Bayer Leverkusen (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 2-2
Tottenham (İngiltere) - Monaco (Fransa): 1-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Monaco
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|CSKA Moskova
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Bayer Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Tottenham
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
F Grubu:
Legia Varşova (Polonya) - Borrusia Dortmund (Almanya): 0-6
Real Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Borrusia Dortmund
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Sporting Lizbon
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Legia Varşova
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
|0
G Grubu:
Club Brugge (Belçika) - Leicester City (İngiltere): 0-3
Porto (Portekiz) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Leicester City
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Kopenhag
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Porto
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Club Brugge
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
H Grubu:
Juventus (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-0
Lyon (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0