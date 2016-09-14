Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2016-2017 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 9 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde C, E, F, G ve H gruplarında 9 karşılaşma tamamlandı. C Grubu'nda İngiltere'nin Manchester City takımıyla Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibi arasında kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen maçta, İngiliz ekibi evinde 4-0'lık galibiyet elde etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ YETMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Alman ekibi Bayer Leverkusen evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova karşısında 2-0 önde götürdüğü müsabakayı 2-2 tamamladı.

Bayer Leverkusen, 9. dakikada Admir Mehmedi ve 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti ancak CSKA Moskova, 36. dakikada Alan Dzagoev ve 38. dakikada Roman Eremenko ile fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun 45 dakika forma giydiği maçta başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

SON ŞAMPİYON SON DAKİKALARDA GÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2015-2016 sezonunun şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, evinde oynadığı maçta Portekiz'in Sporting Lizbon takımını son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmanın 47. dakikasında Sporting Lizbon, Bruno Cesar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 89. dakikada Cristiano Ronaldo frikikten, 90+4. dakikada ise Alvaro Morata kafayla topu filelere göndererek, Real Madrid'e 3 puanı getirdi.

LEİCESTER CİTY GALİBİYETLE BAŞLADI

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Leicester City, tarihinde ilk kez katılmaya hak kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

G Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge karşısında 5. dakikada Marc Albrighton'un golüyle öne geçen Leicester City, 29. dakikada Riyad Mahrez'in frikikten rakip fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0 yaptı. Mahrez, 61. dakikada penaltıdan bir gol daha atarak takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı. Bu sonuçla İngiliz ekibi, şampiyonlar ligine 3 puanla 'merhaba' dedi.

C Grubu:

Barcelona (İspanya) - Celtic (İskoçya): 7-0 (dün oynandı)

Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 4-0

Takımlar O G B M A Y Av. P Barcelona 1 1 0 0 7 0 7 3 Manchester City 1 1 0 0 4 0 4 3 Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 0 4 -4 0 Celtic 1 0 0 1 0 7 -7 0

E Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 2-2

Tottenham (İngiltere) - Monaco (Fransa): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av. P Monaco 1 1 0 0 2 1 1 3 CSKA Moskova 1 0 1 0 2 2 0 1 Bayer Leverkusen 1 0 1 0 2 2 0 1 Tottenham 1 0 0 1 1 2 -1 0

F Grubu:

Legia Varşova (Polonya) - Borrusia Dortmund (Almanya): 0-6

Real Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Borrusia Dortmund 1 1 0 0 6 0 6 3 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3 Sporting Lizbon 1 0 0 1 1 2 -1 0 Legia Varşova 1 0 0 1 0 6 -6 0

G Grubu:

Club Brugge (Belçika) - Leicester City (İngiltere): 0-3

Porto (Portekiz) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Leicester City 1 1 0 0 3 0 3 3 Kopenhag 1 0 1 0 1 1 0 1 Porto 1 0 1 0 1 1 0 1 Club Brugge 1 0 0 1 0 3 -3 0

H Grubu:

Juventus (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-0

Lyon (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0