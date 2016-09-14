Yazarlar Benfica-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Tur B Grubu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. SABAH spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.



Murat ÖZBOSTAN: Şenol hocadan doğru neşter



Karabükspor maçındaki coşkulu, hırslı ve arzulu futboldan sonra Şenol Güneş'in yapacağı rotasyonu merakla bekliyorduk. Şenol Güneş rakibe fazla saygı duyunca, bambaşka bir 11 gördük sahada.. Karabük'e göre 7 değişiklikle çıkılan takım özellikle ilk yarıda ciddi şekilde bocaladı, pozisyon üretemedi. Portekizliler, yaptığı sıkı presle Beşiktaş'ı dar bir alana hapsetti. Her Beşiktaşlı futbolcunun başında mutlaka bir Benfica futbolcusu vardı. Bir de bu sıkı markaja arka arkaya gelen hatalar zinciri sonrası Tolga'nın yediği gol gelince iyice ambale olduk. 2 de ciddi pozisyon verdik. Dua ettik ki ilk yarı bitsin.

İkinci devre Şenol Güneş hataları bir bir düzeltmeye başladı. Oğuzhan çıktı, Talisca girdi.. Oyunumuz renklendi. Caner olduğu yere, sol beke döndü. Zaten kariyerine başladığı sol açıkta fark yaratan bir oyuncu olamamıştı. Ne zaman sol beke geçti, o zaman kendini buldu Caner. Geriden geldiği zaman daha rahat ediyor, ortaları daha etkili oluyor. Ön tarafa ise Olcay geldi, ileri uca Cenk katıldı. Beşiktaş üretmeye, heyecan vermeye başladı. Cenk kaçırdığı net pozisyonla saç baş yoldursa da uzatmalarda gelen nefis frikik golüyle Talisca aranan golü getirdi.

Bildiğiniz gibi Talisca'nın bonservisi Portekiz devinde... Kendi stadında kendi takımının ipini çekti. "İdolüm Rivaldo" diyordu, tıpkı onun gibi ağları buldu Brezilyalı... Şüphesiz maçın kahramanı o...

Alınan 1 puan sıradan bir puan değil Beşiktaş için... Deplasmanda yenilmemek rakibe 3 puan vermemek anlamına da geliyor. Böyle bir organizasyona puan ile başlamak rakiplerine göre bu seviyede daha tecrübesiz olan Beşiktaş için de rahatlama, güven toplama fırsatı olacak. 1 puan, bundan sonrası için de önemli bir motivasyondur. Beşiktaş bunu zor da olsa başardı. Defoları yine aynı.. Beşiktaş'ın tatmin edici bir stoper takviyesi yapamamış olmasında taraftarlar da dahil, herkes hemfikir. Golde eleştiri toplasa da Tolga'nın özellikle maçın son bölümünde başarılı kurtarışları vardı. Özellikle Quaresma'nın hatasında kurtardığı top maçın kırılma anlarından biriydi. Eleştiriyorsak hakkını da teslim etmek gerek.