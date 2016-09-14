Zorya - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Zorya ile karşılaşacak. Peki Zorya - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ukrayna'nın Zorya takımıyla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United, Hollanda'nın Feyenoord ve Ukrayna'nın Zorya takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, ilk maçına Ukrayna deplasmanında çıkacak.

Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorya - Fenerbahçe maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Müsabakada Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Ovidiu Artene ve Vasile Florin Marinescu yapacak. İlave yardımcılık görevini Cristian Balaj ile Marius Avram'ın üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.

Luhansk şehrinin takımı olan Zorya, Ukrayna'nın doğusundaki savaş nedeniyle maçlarını Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda oynuyor.

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 3 maçta sadece 1 puan alan Fenerbahçe, tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı. Aldığı sonuçlarla beklentilerin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Zorya deplasmanında alacağı galibiyetle hem taraftarına bayram hediyesi vermek hem de moral bulmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de cezası bulunan Volkan Şen ile Jeremain Lens, Zorya maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımın geçen sezon Portekiz'in Braga takımıyla yaptığı maçtan sonra UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun 31 Aralık 2016'a kadar UEFA organizasyonlarından men ettiği Volkan Şen'in cezası UEFA Tahkim Kurulu tarafından 30 Eylül 2016'ya çekilmişti. Zorya maçında takımını yalnız bırakacak Volkan'ın cezası 29 Eylül'deki Feyenoord müsabakasının ardından sona erecek.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'de forma giydiği dönemde 2014-2015 sezonunda İtalya'nın Fiorentina takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında kırmızı kart gören Lens de cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de ayrıca UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Aatif Chahechouhe ile Jose Fernandao da Zorya mücadelesinde sahaya çıkamayacak.

MEHMET TOPAL VE KJAER İLK 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuları Mehmet Topal ile Simon Kjaer'in ilk 11'deki yerlerini alması bekleniyor.

Süper Lig'in ilk haftasında yapılan Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Mehmet Topal, Kayserispor ve Bursaspor mücadelelerinde cezası nedeniyle forma giyemedi. Ligin 2. haftasındaki Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Kjaer ise Bursaspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktı.

Mehmet'in iki resmi maçtan sonra takımdaki yerini alması beklenirken, Kjaer'in de bir maç aradan sonra sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin Zorya mücadelesine çıkması beklenen 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Sow, Stoch, Emenike.

UKRAYNA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ukrayna takımlarıyla yaptığı 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev ile 4, Shakhtar Donetsk ile 2 maçta karşı karşıya geldi. Sahasında yaptığı 3 maçta 3 beraberlik alan Fenerbahçe, attığı 2 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Ukrayna takımlarıyla deplasmanda yaptığı 3 maçı da kaybeden sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda yediği 7 gole karşılık sadece 1 gol bulabildi.

Zorya ise Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.