ARKADAŞINA GÖNDER 2018 Şampiyonlar Ligi finali Kiev'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

2018 Şampiyonlar Ligi finali Kiev'de

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 12:21
2018 Şampiyonlar Ligi finali Kiev'de
2018 Şampiyonlar Ligi finali Kiev'de

2018 Şampiyonlar Ligi finalinin 'nın başkenti Kiev'de oynanmasına karar verildiği bildirildi.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Facabook hesabından yaptığı açıklamada, "2018 Şampiyonlar Ligi finali Ukrayna'da oynanacak. UEFA, konuyla ilgili kararı az önce verdi" ifadesini kullandı. Ukrayna'nın organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Poroşenko, "Bu, bizim için mükemmel bir haber" dedi.

Ukrayna Federasyonu Başkanı Andrey Pavelko da hesabından, "Birçok ülke için mümkün olmayan bir şeyi başardık. Kiev, 2018 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ukraynalıların en iyisine layık olduğunu bir kez daha gösterdik. Finalin örnek olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.