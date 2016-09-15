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Eskiler, yenilere fark attı!

  • Giriş Tarihi: 15.9.2016
Eskiler, yenilere fark attı!
Eskiler, yenilere fark attı!

G.Saray, eski dönemlerde yapılan sözleşmelerin bedelini ödüyor

G.Saray, Ünal Aysal dönemindeki uzun süreli sözleşmelerdeki şartlara tepkiliydi. Sabri ve Hamit'le birlikte kadroya yeni katılan isimlerin maç başı paraları revize edildi. Yenilgilerde maç başı ödemesi rafa kalktı ve puan başına prim geldi. İlk 4 resmi maç geride kalırken, kasadan toplam 674 bin maç parası çıktı. Bu rakamın 159 bin 'su 5 yeni transfer ve Sabri ile Hamit'e ait. Bu periyotta takımdaki 9 eski isme ise 515 bin Euro ödeme yapıldı.

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