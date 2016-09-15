Eskiler, yenilere fark attı!

G.Saray, eski dönemlerde yapılan sözleşmelerin bedelini ödüyor

G.Saray, Ünal Aysal dönemindeki uzun süreli sözleşmelerdeki mali şartlara tepkiliydi. Sabri ve Hamit'le birlikte kadroya yeni katılan isimlerin maç başı paraları revize edildi. Yenilgilerde maç başı ödemesi rafa kalktı ve puan başına prim geldi. İlk 4 resmi maç geride kalırken, kasadan toplam 674 bin Euro maç parası çıktı. Bu rakamın 159 bin Euro'su 5 yeni transfer ve Sabri ile Hamit'e ait. Bu periyotta takımdaki 9 eski isme ise 515 bin Euro ödeme yapıldı.



