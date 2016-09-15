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'nın 1 puanını çaldı

  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 22:06 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 00:04
Konya'nın 1 puanını çaldı
Konya'nın 1 puanını çaldı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Torku Konuaspor, sahasındaki maçta Donetsk karşısında ofsayttan yediği golle yenildi.

Atiker spor, tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçında, sahasında Ukrana'nın Donetsk takımıyla karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçta bir topu direkten dönen Aykut Kocaman'ın ekibi, 76. dakikada Facundo Ferreyra'nın golüne engel olamadı.

AVUSTURYALI HAKEM'DEN SKANDAL KARAR

Sahasındaki maçta güçlü rakibine karşı iyi direnen temsilcimiz Konyaspor'u, Avusturyalı hakem Robert Schörgenhofer yaktı! Bogdan Butko'nun orta yaptığı sırada kaleye en yakın adam olan Ferreyra'nın ofsayttan attığı golü veren Schörgenhofer Konyaspor'u 1 puandan etti.

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