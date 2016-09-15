Simeone'nin sözleşmesinde sürpriz değişiklik

İspanyol spor basını, teknik direktör Diego Simeone'nin Atletico Madrid ile olan sözleşmesini iki yıl kısaltarak, 2018 Haziran'a çektiğini iddia etti.

İspanyol spor gazeteleri As ve Marca, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin Atletico Madrid ile 2020 yılında bitecek sözleşmesini iki yıl kısaltarak, 2018 Haziran'a çektiğini iddia etti.

İspanyol gazetelerinin iddiasında, Simeone ile Atletico Madrid arasında 2015 Mart ayında varılan, Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2020 Haziran ayına kadar uzatılmasıyla ilgili anlaşmanın artık geçerli olmadığı ileri sürüldü.

Simeone'nin talebi üzerine bir kez daha masaya oturan Atletico Madridli yöneticilerin, söz konusu sözleşmeyi iki yıl kısaltılarak, 2018 Haziran ayında sona ermesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Geçtiğimiz sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'in, Real Madrid'e yenilerek kupayı ikinci kez kaybetmesiyle büyük motivasyon eksikliği yaşayan Simeone'nin, o dönemde İspanyol kulübünden ayrılmayı düşündüğü ancak sözleşmesini tek taraflı feshetmesi için Atletico'nun istediği yüksek parayı hiçbir kulübün ödemeye yanaşmadığı ifade edildi.

Simeone ile özellikle Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İtalya'nın Inter kulüplerinin ilgilendiği hatırlatılırken, bu kulüplerin yeni bir değişiklik olmaması halinde 2017-2018 sezonu sonuna kadar beklemek zorunda kalacakları kaydedildi.

Atletico Madrid'de 6. sezonunu geçiren 46 yaşındaki Simeone, sezon başına 6,5 milyon avro ile La Liga'da en çok kazanan teknik direktörler arasında yer alıyor.