Bursaspor-Kayserispor: 3-1

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında, Kayserispor’u konuk etti. Yeşil beyazlılar rakibini 3-1 yendi.





Bursaspor'un, vefat eden kurucu üyelerinden Avukat Cemal Dik anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında mücadele başladı. Son üç maçında Kayserispor'a yenilen Bursaspor, rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın, Batalla ile eşitliği buldu. İkinci yarı İsmail Konuk'un kırmızı kart görmesiyle Bursaspor 10 kişi kalmasına rağmen Jorquera ve Sercan Yıldırım'ın golleriyle sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Ertuğrul Ersoy'un pasıyla Del Valle sağdan ceza alanına sokuldu. Yerden sert şutunda top kaleci Zülfikar'ın kontrolünde yan ağlarda kaldı.

22'nci dakikada Del Valle, takım arkadaşlarıyla verkaça girerek Kayserispor ceza alanına kadar sokuldu. Yayın oradan attığı şutta top yandan dışarıya çıktı.

32'nci dakikada Kayserispor atağında orta alandan atılan uzun topu kontrol eden Deniz Türünç'ün pasıyla Nakoulma ceza alanına girdi. Kale sahasına sokulurken sert vurdu. Harun çaresiz: 0-1

36'ncı dakikada Şamil'in sağdan pasıyla sol kanatta topla buluşan John'ın sert şutunu iyi yer tutan kaleci Zülfikar önledi.

45+2'nci dakikada John, yine soldan son çizgiye kadar sokuldu. Kale sahasına yaptığı nefis ortaya iyi yükselen Batalla şık bir kafa vuruşuyla skoru dengeledi: 1-1

53'üncü dakikada Batalla'nın serbest atışında Fatş'nin kafa vuruşunda iyi yer tutan kaleci Zülfikar tehlikeyi önledi.

56'ncı dakikada Deniz Türüç'ün pasında Nakoulma'nın şutuna Ertuğrul ayak koydu. Seken topu Welliton önünde buldu. Vuruşu savunmadan geri döndü.

59'uncu dakikada Şamil'in pasıyla John hareketlendi. Müsait durumdaki Şamil'i gördü. Şamil'in ceza alanı dışından sert vuruşun farklı şekilde dışarıya gitti.

67'inci dakikada Anıl'ın kendi sahasında attığı uzun topla ceza alanının solunda buluşan Welliton'un vuruşunda top, kale yerine dışarıya gitti.

68'inci dakikada Kayserispor atağında İsmail Konuk'un hamlesinde, Welliton'u düşünce hakem Alper Ulusoy pozisyonu kırmızı kartla cezalandırdı ve İsmail Konuk oyun dışı kaldı.

Bu dakikadan sonra sağ bek olarak görev yapan Ertuğrul stopere geçerken, Del Valle savunmanın sağına yardıma gelen isim oldu.

83'üncü dakikadaLevent Gülen'in hatalı pasını orta alanda kapan Batalla'nın derinleme pasıyda savunma arkasında buluşan Jorquera bom boş gitti ve sert bir şutla Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi.

90+1.dakikada Welliton soldan ceza alanına girdi. Yerden sert şutunda top Harun'dan sekti. Kaleye yönelen topu Aziz Behiç'in kontrolünden dışarıya gitti.

90+5'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında Del Valle'nin savunmadan pasında Kubilay Kanatsızkuş hareketlendi. Savunmanın arkasına sarkan Sercan Yıldırım'ın önüne yuvarladı. Sercan plase bir vuruşla skoru 3-1 yaptı.

Cemal EKENTOK/BURSA, (DHA)

STAT: Bursa B.B. Timsah Arena

HAKEMLER: Alper Ulusoy (x), Cem Satman (xx), Volkan Narinç (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx)- Ertuğrul Ersoy (xx), İsmail Konuk (xx), Sivok (xxx), Aziz Behich (xx), Şamil Çinaz (xxx) (Dk.64 Jorquera xxx), Faty (xx) (Dk.80 Bilal Kısa), Batalla (xxx), Josua John (xx) (Dk.60 Sercan Yıldırım xxx), Del Valle (xxx), Kubilay Kanatsızkuş (xx)

KAYSERİSPOR: Zülfikar (xx)- Levent (xxx), Mabiala (xxx), Jean Armel Bıyık (xx), Anıl Karaer (xxx), Kubilay Sönmez (xx), Mijaloviç (xx) (Dk.85 Sibiri Traore), Deniz Türüç (xx) (Dk.65 Umut Sönmez x), Umut Bulut (xx), Nakoulma (xxx), Welliton (xx)

GOLLER: Dk.45+2 Batalla, Dk.83 Jorquera, 90+5 Sercan Yıldırım (Bursaspor), Dk.32 Nakoulma (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Mijaloviç, Levent , Umut Sönmez, (Kayserispor), Del Valle, Faty, John, Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 68 İsmail Konuk (Bursaspor)