ARKADAŞINA GÖNDER Hakemi itmeye 10 maç ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Hakemi itmeye 10 maç ceza

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 20:48 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 21:03
Hakemi itmeye 10 maç ceza
Hakemi itmeye 10 maç ceza

Ligue 1 ekibi Lorient'in oyuncusu Jeannot, hakemi itmekten dolayı 10 maçla cezalandırıldı

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lorient forması giyen Benjamin Jeannot, hakemi itmek gerekçesiyle 10 maç ceza aldı.

Futbol Federasyonu (FFF), Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, 20 Ağustos'ta Lorient'in evinde Bastia'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 77. dakikasında hakem Amaury Delerue'yi ittikten sonra kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Benjamin Jeannot'ya, LFP Disiplin Komisyonu tarafından 10 maç oynamama cezası verildiği bildirildi.

Ligue 1'de kırmızı kartın ardından 3 ve 4. haftalarda forma giyemeyen Jeannot, 8 maç daha cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.