Hakemi itmeye 10 maç ceza

Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'in oyuncusu Jeannot, hakemi itmekten dolayı 10 maçla cezalandırıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lorient forması giyen Benjamin Jeannot, hakemi itmek gerekçesiyle 10 maç ceza aldı.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, 20 Ağustos'ta Lorient'in evinde Bastia'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 77. dakikasında hakem Amaury Delerue'yi ittikten sonra kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Benjamin Jeannot'ya, LFP Disiplin Komisyonu tarafından 10 maç oynamama cezası verildiği bildirildi.

Ligue 1'de kırmızı kartın ardından 3 ve 4. haftalarda forma giyemeyen Jeannot, 8 maç daha cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.