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Pinto, 'da haftanın en iyi 11'inde

  • AA
  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 17:43
Pinto, UEFA'da haftanın en iyi 11'inde
Pinto, UEFA'da haftanın en iyi 11'inde

Osmanlıspor'un Portekizli futbolcusu, Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine seçildi.

Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında, Osmanlıspor'dan Tiago Pinto da yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listede, Avrupa Ligi'nde sona eren ilk hafta karşılaşmalarının ardından seçilen en iyi 11 futbolcuya yer verildi.

Listeye, L Grubu ilk maçında konuk ettiği Romanya'nın Steaua Bükreş takımını 2-0 yenen Osmanlıspor'un Portekizli futbolcusu Tiago Pinto da girdi.

İlk hafta sonunda en iyi 11'e giren oyuncular şunlar:

Luke Steele (Panathinaikos), Miguel Vitor (), Tiago Pinto (Osmanlıspor), Terence Kongolo (), Abdul Rahman Baba (Schalke 04), Leon Bailey (Genk), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Alexander Grünwald (Austria Wien), Giuliano de Paula (Zenit), Charlie Austin (Southampton), Gregoire Defrel (Sassuolo)

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