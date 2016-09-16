Wagner Love'dan Eto'o kıyaslamasına cevap

Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Wagner Love, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile kıyaslanmasına, "Onun gibi bir oyuncuyla kıyaslamak benim için onur verici. Ama beni geçmişte yaptığım işlerle kıyaslamak daha doğru olur" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un son transferi Wagner Love, Süper Lig'de çıktığı ilk maçın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Aytemiz Alanyaspor formasını ilk defa Gençlerbirliği karşısında giydiğini hatırlatan Love, deplasmanda alınan 1 punanın da önemine dikkati çekti. Love, "Herhangi bir beraberlik gibi görünebilir ama lig gibi uzun bir maratonda, gerçekten sona ve finale etki edecek bir puan aldık" diye konuştu. Süper Ligi'de değerlendiren Love, bu konuda şunları söyledi:



"Her geçen yıl üzerine koyan ve gelişen bir lig olarak görüyorum. Önemli takımlar ve futbolcular var. Bizim kadromuzda da çok kaliteli oyuncular var. Bu ligi mümkün mertebe üst sıralarda bitireceğiz. Sürpriz bir şekilde başarıyı elde edersek ve üst sıralarda bitirebilirsek Avrupa'da da oynayabiliriz."



ETO'O KIYASLANMASI



Kendisinin Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o ile kıyaslandığına dair haberlerin yer aldığına da değinen Love, şunları kaydetti:

"Eto'o gibi bir oyuncuyla kıyaslamak benim için onur verici. Çünkü onun ne kadar iyi bir futbolcu ve iyi bir kişiliğe sahip olduğunu herkes biliyor. Ama burada değerlendirmeyi Wagner Love olarak yapmanız lazım. Beni geçmişte yaptığım işlerle kıyaslamak daha doğru olur. Buradayım ve takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum."



'FİZİK OLARAK İYİ HİSSEDİYORUM'



İlk maçlarda takıma adapte olmanın biraz zaman alabildiğini belirten Wagner Love, son olarak şunları söyledi:



"Transferim gerçekleştikten sonra ülkeme dönerek ailemi getirdim. Geldiğimde antrenmanlara devam ettim. Ardından da deplasman maçı olduğu için Ankara'ya seyahat ettim. Bu tabi beni biraz yordu. Şimdi bu hafta evimizde zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Yeteri kadar konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Fizik olarak da kendimi daha iyi hissediyorum. Umarım güzel maçlar çıkaracağız."