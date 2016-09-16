Zorya Luhansk 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, uçurumun kenarından döndü. Simon Kjaer, 90+5'te Sarı-Lacivertliler'e 1 puanı getirdi.

Fenerbahçe, toplam değeri sadece Sow'un bonservis bedeline denk olan (16 milyon euro) Zorya Luhenks karşısında adeta döküldü. Zayıf rakibi 8 defansif oyuncudan kurulu kadroyla çıkan Advocaat'ın ekibi, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Simon Kjaer'in 90+5'te duran toptan bulduğu golle puanı kaptı.

OLAY MAÇTAN, OLAY KARELER!

Ukrayna'daki iç karışıklık nedeniyle karşılaşma Luhansk'a 899 km uzaklıkta ülkenin doğusundaki Odessa şehrinde oynandı. Ukrayna Ligi'nde üçüncüsü sırada bulunan Zorya karşısında 52. dakikada Dmytro Grechyshkin golüne engel olamadı. Fenerbahçe'ye hayat veren gol 90+5'te Simon Kjaer'den geldi. 90+5'teki golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, A Grubu'na puanla başladı.





Mücadelenin ilk yarısında üretkenlikten uzak bir görüntü çizen Fenerbahçe, kaleye isabetli şut çekemedi. İkinci yarının başında Salih Uçan'ın yerine Ozan Tufan oyuna girdi. Sarı-lacivertliler 49. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunda Moussa Sow'la karşı karşıya pozisyonda gol çıkaramadı. Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı ama golü bulan taraf Zorya oldu. 52'de Grechyshkin'in uzaktan vuruşunda Volkan Demirel uzandı ama topu ağlarımızda gördük. Son bölümde Advocaat Emenike ve Van Persie gibi gol silahlarını sahaya sürdü. Beklediğimiz gol maçın son saniyelerinde geldi. Serbest vuruşta topun başına geçen Kjaer, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı golle ağları havalandırdı. Maç bu golle 1-1 berabere bitti.

Grubun diğer maçında Feyenoord sahasında Manchester United'ı Tonny Vilhena'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve gecenin bir başka sürprizine imza attı. Bu sonuçlarla Fenerbahçe ve Manchester United ilk haftayı puansız kapadı

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33. RANDEVU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2006-2007 sezonundan itibaren bugüne dek 32 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 17 galibiyet çıkarırken, 6 kez rakiplerine mağlup oldu. 9 karşılaşmada ise yenişemedi.

ZORYA LİGDE 3. SIRADA

Sarı-lacivertlilerin rakibi Zorya, geçtiğimiz sezonu Ukrayna Premier Ligi'nde 4. bitirdiği için bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direk gruplardan katıldı. Bu sezon ligde 7 maça çıkan Ukrayna ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda topladığı 14 puanla 3. sırada bulunuyor.

FENER'İN ŞANSI TUTMUYOR

Fenerbahçe, Ukrayna takımları ile bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakiplerini mağlup edemezken, 3'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

11'LER

FENERBAHÇE

Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Salih, Stoch, Sow