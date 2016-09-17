Enes Ünal'dan 2 gol

Milli futbolcu Enes Ünal, Twente'nin evinde ADO Den Haag'ı 4-1 yendiği maçta 2 gol attı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 6. haftasında Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın 2 gol attığı maçta sahasında ADO Den Haag'ı 4-1 yendi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin bu sezon için Twente'ye kiralık verdiği 19 yaşındaki Enes, takımının evinde ADO Den Haag'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırarak, ligdeki 4. maçında 5. golüne ulaştı.



GOL KRALLIĞINA YÜKSELDİ

Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan Enes, 13. dakikada serbest vuruştan attığı golle Twente'yi 1-0 öne geçirdi. 35'inci dakikada kafayla topu bir kez daha filelere gönderen milli futbolcu, takımının ADO Den Haag karşısında devreyi 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıda da üstün olan Twente, 54. dakikada Bersant Celina ile farkı 3'e çıkardı. Maçtaki tek sayısını 88. dakikada Kevin Jansen ile bulan ADO Den Haag karşısında Twente, 90. dakikada Kamohelo Mokotjo ile skoru 4-1 yaptı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Attığı 2 golle Eredivisie'nin en golcü ismi konumuna yükselen Enes Ünal, 70 dakika sahada kalırken, yerini Jari Oosterwijk'e bıraktı.



TWENTE TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Enes Ünal, 1967 yılında ilk 4 lig maçında 5 gol atan Dick van Dijk'ten sonra Twente tarihinde bunu başaran ikinci futbolcu unvanını elde etti.

Bu sonuçla Twente, 6 hafta sonunda ligde 3 galibiyetle 9 puana ulaşırken, ADO Den Haag 10 puanda kaldı.