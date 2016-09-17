Goalball Kadın Milli Takımımız tarihe geçti!

Çin'i 4-1 yenen Goalball Kadın Milli Takımımız, Türkiye'ye 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndaki üçüncü altın madalyasını kazandırdı. Milli takımımız, Türkiye'ye paralimpik oyunları tarihinde takım sporlarındaki ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, finalde Çin'i 4-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda sporcularımıza destek vermek için Brezilya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da karşılaşmayı tribünden izledi. Future Arena'da oynanan final müsabakasında sporcuları tebrik eden Bakan Çağatay Kılıç, sporcularımızın başarısından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından tebrik mesajı yayınlayan Bakan Çağatay kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Milli sporcularımız, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çin'i 4-1 yenen Goalball Kadın Milli Takımımız, Türkiye'ye oyunlardaki üçüncü altın madalyasını kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da ayrıca kutluyor, spor yaşamlarında başarılar diliyorum."



