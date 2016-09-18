Akhisar Belediyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş deplasmanda Akhisar Belediyespor'lar karşılaşacak. Şenol Güneş'in Benfica maçından farklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. İşte Akhisar Bld.-Beşiktaş maçına dair son gelişmeler...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak. Galatasaray'ın haftayı 3 puanla kapatmasının ardından önemi biraz daha artan maç öncesi son gelişmeler, maçın başlama saati, canlı yayınlanacağı kanal ve diğer bilgiler haberimizin devamında...

AKHİSAR BELEDİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Akhisar'la Beşiktaş arasında oynanacak maç Lig TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

AKHİSAR BELEDİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KADROLARI

Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş'ın karşılaşmaya şu muhtemel 11Elerle çıkması bekleniyor:

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Lopez, Caner, Douglao, Kadir, Custodio, N'Guemo, Vaz Te, Ömer, Soner, Hugo Rodallega

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Tosic, Marcelo, Caner Erkin, Atiba, Tolgay, Quaresma, Olcay, Talisca, Cenk Tosun

BEŞİKTAŞ İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile bugün yapacağı karşılaşmada bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Sahasında yaptığı 2 maçta Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda ise Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini mağlup ederek, 5. haftada Galatasaray ile yapacağı derbiye moralli hazırlanmak istiyor.

Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisar Belediyespor ise taraftarları önünde galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligdeki tek galibiyetini deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek alan Ege temsilcisi, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu mücadelede de sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, AKHİSAR ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Deplasmanda aldığı 1-1 'lik Benfica beraberliği ile Şampiyonlar Ligine iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Akhisar Belediyespor'u yenmek ve ligte de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ege ekibinin karşısına oldukça moralli çıkacak olan Siyah Beyazlılar, Akhisar deplasmanında galip gelememe şansızlığını da bu maçta kırmak için mücadele edecek.

Bu güne kadar Akhisar Belediyespor ile deplasmanda 4 kez karşılaşan Beşiktaş rakibine bir kez yenilirken 3 maçı da berberlikle bitirdi. 2012-2013 sezonunda Akhisar'a 4-1 yenilen Siyah Beyazlılar sonraki 3 maçta 3-3, 1-1 ve 3-3'lük sonuçlar aldı.

TOLUNAY KAFKAS KAN KAYBINI DURDURMA PEŞİNDE

Akhisar Belediyespor'un başında sahaya çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor deplasman yenilgisiyle karşılaşan teknik direktörü Tolunay Kafkas, ilk galibiyetini Beşiktaş'tan almanın planlarını yapıyor.

Hafta başından bu yana pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabakaya odaklanan Kafkas, taraftarın huzuruna ilk kez çıkacağı bu zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp hem takımı hem de kendisi için beyaz bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Futbolcuları bireysel hatalar konusunda uyaran Kafkas, "Geride bıraktığımız üç maçta da sonuca yansıyan önemli hatalar yapıldı. Bu karşılaşmada konsantrasyonunuzu yükselterek dikkatli olmanızı istiyorum. Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Herkes kendisine çeki düzen versin" dedi.