ARKADAŞINA GÖNDER Ayağa kaldıracaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Ayağa kaldıracaklar

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016
Ayağa kaldıracaklar
Ayağa kaldıracaklar

Ersun Yanal: Başkan ve ben bu oyunculara güveniyoruz

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Ersun Yanal takımı düştükleri durumdan yine aynı oyuncuların çıkaracağını söyledi. Yanal, "İkinci devrede oyunun hemen başındaki gol sonrası takımın dağınıklığı bize hiç yakışmadı. Bunu çok çabuk şekilde toparlayıp, oyuna dönemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Geçen yıl atlattığımız badireler sonucu ortaya çıkan tablo sonrası skorlar bizi desteklese istediğimiz yola hemen girmiş olacaktık. Emin olun; ben, başkan ve yönetim oyuncularımıza güveniyoruz. En kısa zamanda toparlanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

?TAKIM OLMA YOLUNDA ADIM
Ersun Yanal, mağlubiyeti için, "Bu skor acı ama takım olma yolunda bence bir önemli bir adımdı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.