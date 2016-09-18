Bursaspor'da iki Fenerbahçeli için açıklama!

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, sezon başlamadan, hazırlık kampı öncesi Fenerbahçe'nin oyuncuları Jose Fernandao ve Aatif Chahechouhe'nun kadrolarında görmek istedikleri isimler arasında yer aldığını ancak bugün için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maç sonrası Fernandao ve Chahechouhe'nun devre arasında Bursaspor'a geleceğine ilişkin söylentiler çıktığını anımsatarak, şu anda sadece lige ve takımın daha iyi duruma gelmesi konusuna odaklandıklarını belirtti.

Fernandao'nun Fenerbahçe'den 1 milyon 600 milyon avro aldığını, Chahechouhe'nun da benzer şartlarda sözleşmesinin bulunduğuna işaret eden Paçacı, bu iki oyuncuyu transfer etmelerinin, kulübün mevcut şartları ve oyuncular arası dengeler açısından çok mümkün görülmediğini vurguladı.

Kadroya takviye konusunun bugünün değil ikinci transfer döneminin meselesi olduğuna işaret eden Paçacı, şunları kaydetti:

"Sezon başlamadan, hazırlık kampı öncesi Fernandao ve Aatif Chahechouhe kadromuzda görmek istediğimiz isimlerdi ancak bugün için böyle bir durum söz konusu değil. Kulüpler transferi her zaman düşünür. Zaten kulüplerdeki scout ekiplerinin de işi budur. Sezon başında teknik heyet ve yönetim sahadaki mücadeleye angaje olur ama arka tarafta scout ekibi çalışmalarını sürdürür. Adı geçen oyuncularla ilgili scout ekibinin düşüncesi ve takibi belki olabilir."