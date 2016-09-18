Her ihtimali deneyeceğim

Henüz istenen futbol kalitesini yakalayamayan Hollandalı teknik adam, kafasındaki oyunu sergiledikleri maça kadar hem kadroda hem de sistemde değişiklik yapmayı sürdürecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kadroda doğru 11'i yakalayana kadar değişiklikleri sürdüreceğini söyledi. Bursaspor maçı 11'inden 5 ismi, Avrupa Ligi'nde oynanan ve 1-1 biten Zorya Luhansk karşılaşmasında sahaya sürmeyen Hollandalı çalıştırıcı, istenen oyunu oynadıkları maça kadar kadrodaki tüm ihtimalleri deneyeceğini ifade etti.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI ŞART

Advocaat, "Elimdeki oyuncu havuzunu en iyi şekilde kullanmak zorundayım. Çünkü şu anda istediğim futbol kalitesini yakalayamadım. En üst seviyeyi zorlamalıyız. Başarı için başka şansımız yok. Fenerbahçe, ligde yoluna bu şekilde devam edemez. Maç kazanmayı alışkanlık haline getirmeli ve doğru kadroyu mutlaka bulmalıyız" şeklinde konuştu.

SİSTEMİ DE DEĞİŞTİREBİLİRİM

Geldiğinde '4-3-3 oynayacağız' dediğini ancak bunu da değiştirebileceğini kaydeden Advocaat, "Zorya maçında önce 4-2-3-1, ardından 4-3-3 sistemini uyguladık. Gerekirse 4-4-2 ve 4-4-1-1'i de devreye sokabilirim. Doğru sistem ve oyuncu grubunu yakalayana kadar arayış sürecek" dedi.



21 FARKLI İSME ŞANS VERDİ

Göreve geldiği günden bu tarafa çıktığı altı maçtan iki galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi alan Dick Advocaat, 21 farklı oyuncuya forma şansı verdi. Yeni sistemler de deneyen Hollandalı deneyimli teknik adam 4-2- 3-1, 4-3-3 ve 4-4-2 sistemlerini bu maçlarda uygularken, değişmez isimleri Skrtel, Hasan Ali ve Ozan Tufan oldu. Kanarya'nın 27 kişilik kadrosunda bu sezon şu ana kadar süre alamayanlar ise Fabiano, Savaş Polat, Uygar Mert, Ramazan Civelek ve Caner Koca.

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Fenerbahçe ile çıktığı 6 maçta iki galibiyet, iki beraberlik alan Dick Advocaat, kariyerinin en kötü 4. sezon başlangıcını yaptı.

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Geçtiğimiz sezon 27 ile ligin en az gol yiyen takımı olan Fenerbahçe, Hollandalı hoca ile 6 maçta ağlarında 6 gol gördü.