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, 'a ligdeki ilk yenilgisini yaşattı!

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 23:05
Inter, Juventus'a ligdeki ilk yenilgisini yaşattı!
Inter, Juventus'a ligdeki ilk yenilgisini yaşattı!

Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında , konuk ettiği 'u 2-1 yendi.

Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve ülkede " Derbisi" olarak anılan karşılaşmayı, hakem Paolo Tagliavento yönetti. Aynı zamanda haftanın da maçı olan mücadelenin ilk yarısında iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayınca devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda takımlar ani ataklarla rakip kalede tehlikeli olurken, maçtaki gol perdesini konuk , 66. dakikada İsviçreli futbolcusu Stephan Lichtsteiner'in topu filelere göndermesiyle açtı: 0-1

Bu golden 2 dakika sonra , köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin kafayla meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skorda eşitliği sağladı: 1-1

Maçta yeniden dengeyi kuran ev sahibi Inter, bu dakikadan sonra baskısını arttırırken, üstünlük sayısını 78. dakikada Hırvat oyuncu Ivan Perisic ile buldu: 2-1

Karşılaşmanın son anlarında, konuk ekibin hücumlarından gol sesi çıkmayınca Inter, geçen yılın şampiyonu Juventus'a bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı.



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