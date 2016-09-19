Adanaspor galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi turuncu-beyazlılar, ilk 4 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Adanaspor, uzun aranın ardından çıktığı ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Adana ekibi, 12 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de, taraftarının beklediği 3 puan kazanma coşkusunu henüz yaşayamadı.

Ligin ilk haftasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor, sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında 1-1, 3. hafta mücadelesinde ise sahasında Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. Dün de Osmanlıspor deplasmanında 1-0 mağlup olan turuncu-beyazlılar, taraftarını mutlu edemedi.

Üçüncü hafta maçından önce takımın başına getirilen Hırvat teknik direktör Krunoslav Jurcic de takımın başında çıktığı 2 lig maçında galibiyet göremedi.

Adanaspor, 5. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.