Akhisar panik yapmıyor

Akhisar Belediyespor, 4'üncü hafta randevusunda konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilerek 5 sezonluk Süper Lig macerasında rakibine ilk kez sahasında boyun eğerken, Başkan Hüseyin Eryüksel, 3 puanla 12'nci sırada kalmanın üzüntüsünü yaşayan taraftarlara, "Paniğe gerek yok" mesajı verdi.

İyi futbol sergilediklerini ancak bunu skora yansıtamadığını söyleyen Başkan Eryüksel, "Kaybettiğimiz maçlarda biraysel hataların ön planı çıktığını görüyoruz. Henüz 4'üncü haftadayız. Ayrıca takıma Tolunay hocanın elinin değdiği belli oluyor. Kayıpların telafisi mümkün. Bu takım yine önemli başarılara imza atacaktır" dedi.

19 Mayıs Stadı'yla ilgili şikayetlere de değinen Hüseyin Eryüksel, "Maçın temsilcisi ve gözlemcisinden bize yansıyan bir şey yok. Biz geçen yıl da bu stadı ve bu soyunma odalarını kullandık. Kiralık bir statta en iyi zemin bu kadar oluyor" diye konuştu.



İnşaatı yarıda kalan Akhisar Arena'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrinin tamamlandığını ancak 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bazı gecikmeler yaşandığını sözlerine ekleyen Eryüksel, "Bakanımız Trabzon, Akhisar, Adana ve Gaziantep statlarının bu sezon içinde hizmete açılacağını söyledi. Stat çilemizin bu sezon biteceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.