Fenerbahçe ligde ilk galibiyetini arıyor!

Ligin henüz galibiyetle tanışamayan iki ekibi, Kasımpaşa ve Fenerbahçe 4. haftanın kapanış maçında karşı karşıya geliyorlar.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç TSİ 20.00'da başlayacak.

Ligde galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesini hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Zorlu 90 dakikayı Lig TV'den naklen izleyebilir, Sabah.com.tr'den de an be an takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

SAAT: 20:00

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Hüseyin Göçek

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Titi, Otigba, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Tunay, Castro, Adem Büyük, Etoundi

FENERBAHÇE: Volkan D., Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Alper, Volkan Ş., Sow

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İSTİYOR

Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 1 puan alabilen ve tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunun 16. basamağında yer aldı. Lige kendisi gibi iyi başlayamayarak, 1 puan ve averajla son sırada bulunan Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alarak, kötü gidişi durdurmak istiyor.

MEHMET TOPAL VE KJAER'İN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in kırmızı kart cezaları sona erdi.

Ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Mehmet Topal, ikinci haftadaki Kayserispor ve üçüncü haftadaki Bursaspor müsabakalarında forma giyemedi. Kayserispor mücadelesinde oyundan ihraş edilen Kjaer ise cezası nedeniyle Bursaspor maçını kaçırdı.

Cezalarını tamamlayan iki futbolcunun da Kasımpaşa mücadelesinde sahadaki yerini alması bekleniyor.

KEMAL ÖZDEŞ'İN İLK MAÇI

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetimindeki ilk maçında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0, üçüncü haftasında ise Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan lacivert-beyazlılar, ligdeki tek puanını 2. haftada iç sahada oynadıkları Adanaspor maçında 1-1'lik sonuçla aldı.

Topladıkları 1 puanla ligde 18. ve son sırada bulunan Kasımpaşa'da, hafta içinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük pozisyonuna Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk galibiyetini elde etme amacında olacak.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

SON 7 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan son 7 lig karşılaşmasının tamamında sarı-lacivertliler galip geldi.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 ile mağlup olan lacivert-beyazlılar, sarı-lacivertli ekibe karşı son 3 iç saha maçından ise puan çıkartamadı.

Rakibine karşı en son galibiyetini 2012-2013 sezonunda kendi sahasında 2-0'lık sonuçla alan Kasımpaşa, bu maçtan sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da boynu bükük ayrıldı.

Kasımpaşa, yarın Fenerbahçe'ye kaybetmesi halinde, Süper Lig'den düştüğü 2010-2011 sezonunun ardından ilk defa ilk 4 haftada galibiyetle tanışamamış olacak. 2010-2011 sezonunda ilk 3 haftayı 2 puanla tamamlayan ve ilk galibiyetini 12. haftada Sivasspor karşısında 2-0'lık skorla alan lacivert-beyazlılar, o sezondan sonra ilk 4 haftayı galibiyetsiz kapatmadı.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Kasımpaşa, savunmada sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

Lacivert-beyazlılar, bu sezon oynadıkları 3 maçta kalelerinde 6 gol gördü.

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 27. MAÇA ÇIKIYOR

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 27. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0, Kadıköy'de de 3-1'lik skorlarla kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Fenerbahçe, 6-2'lik sonuçla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanırken, bu sonuç, iki ekip arasındaki 26 müsabaka içinde en farklı skor olarak ortaya çıktı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA, 26 MAÇIN 13'ÜNDE GOL ATAMADI

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.