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Hamzaoğlu'nun vazgeçilmez 5'lisi

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 13:23
Hamzaoğlu'nun vazgeçilmez 5'lisi
Hamzaoğlu'nun vazgeçilmez 5'lisi

Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk 4 haftasında 5 oyuncusuna tüm maçlarda 90 dakika görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna Adanaspor galibiyetiyle başlayan , ardından Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetleriyle moral bulan ve puanını 9'a yükselten yeşil-beyazlılar, haftayı 4. sırada kapattı. 'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da 4 haftalık süreçte 5 oyuncusundan vazgeçmedi.

5 İSİMDEN VAZGEÇMEDİ

Deneyimli çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin'in yanı sıra genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Pablo Martin Batalla ve Yonathan del Valle'ye tüm maçlarda 90 dakika forma şansı verdi. Ligin ilk 3 haftasında 90 dakika sahada kalan İsmail Konuk ise Kayserispor karşılaşmasının 68. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. 4 maçta da forma giyen Sercan ise 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.

4 OYUNCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

Yeşil-beyazlı takımda ligin ilk 4 haftasında 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla'nın yanı sıra Sercan Yıldırım, Ertuğrul Ersoy ve Cristobal Jorquera da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

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