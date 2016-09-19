İslam'a odaklanmak için futbolu erken bırakıyor

İngiltere Championship Ligi takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Jeremy Helan, dinine daha fazla odaklanmak için futbolu bırakmayı planlıyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, mavi-beyazlı takımda bu sezon bir kez sahaya çıkan 24 yaşındaki Müslüman futbolcunun İslam'a daha çok odaklanmak istediği ve sezon sonunda bunun için futbol kariyerini noktalayacağı iddia edildi.

Sol kanatta görev yapan ve Manchester City'nin genç takımlarında da oynanan Helan, 2011'den bu yana Carlisle United, Shrewsbury Town, Wolverhampton ve Sheffield Wednesday ekiplerinde forma giydi. Son takımı Sheffield Wednesday ile 146 maça çıkan Helan, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fransa'da doğan ve 3 kez Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen futbolcunun, yakın çevresine dinine odaklanmak için Suudi Arabistan'a gitmek istediğini söylediği, kulübün ise futbolcuyu, sözleşme imzalaması için ikna etmeye çalıştığı basına yansıdı.