Serdar Kurtuluş'tan Güneş için ilginç sözler

Bursaspor’un tecrübeli ismi Serdar Kurtuluş, eski hocası Şenol Güneş ile garip bir duruma düştüğünü belirterek, "Ya ben onu anlamadım ya o beni anlamadı gibi bir şey oldu. Ortada buluşamadık" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Kurtuluş, kulübün resmi yayın organı Bursaspor Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Ligi ilk 5 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Kurtuluş, "Benim hedefim bu. Çünkü Bursa şehri ve Bursaspor camiası bunu hak ediyor. Oyuncu grubumuz da bunu başarabilecek güçte. Kişisel olarak da 3 yıllık bir imza attım ve ilk 3 yılımı burada çok iyi bir şekilde tamamlayıp, daha sonra yine burada devam etmek istiyorum. Aksi bir durum olmadığı müddetçe burada kalmak istiyorum. Birçok başarı, şampiyonluk yaşadım. Benim için alacağım her başarı kariyerim için önemlidir. Bursaspor'da bu potansiyel mevcut. Umarım burada da kupalar kaldırırım" dedi.

"ŞENOL HOCA İLE GARİP BİR DURUMA DÜŞTÜM"

'Hamza hoca ile iletişimin nasıl?' sorusunu yanıtlayan Serdar Kurtuluş, "Çok iyi. Hamza hoca herkesle konuşabilen bir teknik adam. Bu hoca için çok önemli bence. Oynayan, oynamayan herkesle iletişim içinde. Bir sıkıntı olduğu zaman gidip rahat rahat konuşabiliyorsun. 'Gitsem konuşsam, ne der acaba' diye düşünmüyorsun. Onun kadar rahat iletişim kurulabilen başka bir hoca ile çalışmadım. Aslında hocalarla sıkıntı yaşayan bir insan değilim. Bir tek Şenol hoca ile garip bir duruma düştüm. Ya ben onu anlamadım ya o beni anlamadı gibi bir şey oldu. Ortada buluşamadık" diye konuştu.

"BATALLA'YI BIRAKTIĞINIZDA SİZİ PERİŞAN EDER"

Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla hakkında övgü dolu sözler sarf eden Serdar, "Pablo ile daha çok rakip olarak karşı karşıya gelmiştik. Saha içinde oldukça zeki bir oyuncu. Gol noktalarına iyi girebilen, takımı atağa çıkarabilen, yetenekli ve onun yanında gerçekten zeki bir oyuncu. Fizikli bir oyuncu değil belki, baktığınızda 'tutarım' diye düşünürsünüz ama bıraktığınızda sizi perişan eder. O derece akıllı bir oyuncu. Oynarken de zaten zorluklar çıkartıyordu. Böyle bir oyuncunun takımda olması şans. Şehir olarak sevilen bir insan. Umarım bu futbolunu ve sevgisini devam ettirerek futbolu burada bırakır. Benim gönlüm bundan yana. Çünkü çok iyi bir karaktere sahip ve takım içinde lider bir oyuncu. Özellikle ofansif anlamda takımımız için çok iyi işler yapacak kapasiteye sahip. İnşallah hem bu yükü kaldırır, hem de bu güzel insan oluşunu devam ettirir ve Bursaspor'a kendini efsane isim olarak yazdırır. Benim gönlüm böyle ister" dedi.