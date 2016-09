Tek rakibi devler

Enes Ünal, Avrupa’nın 10 büyük liginde 5 gol ve üzeri skora katkı yapan 6 isimden biri olurken, en sık gol atan futbolcular listesinde de ilk sırada...

Hollanda Ligi'nde Twente formasıyla 5 golle zirveye çıkan Enes Ünal, Avrupa'da da başları çekti. 19 yaşındaki futbolcu 10 büyük lig içerisinde (Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Hollanda, Portekiz, Rusya, Ukrayna) 5 golün üzerinde skora katkı sağlayan 6 isimden birisi olurken, bunlar arasında da skora en sık ulaşan isim... 254 dakikada 5 gol atan ve 1 asist yapan Enes her 42,3 dakikada bir skora katkı sağlarken, Milli futbolcuyu her 43,5 dakikada bir skor bulan Luis Suarez takip ediyor. Listenin 3'üncü sırasında 45 dakika ile Lewandowski, 4. sırasında ise 50,1 dakika ile Messi yer alıyor. Bonservisi Manchester City'de olan Enes, geçtiğimiz sezon Genk ve Breda'da 28 maçta 11 gol atabilmişti.



KENDİSİNİ AŞTI

Bu sezona kadar kariyerinde çıktığı 84 maçta 18 golü bulunan Enes Ünal, her 5 maçında bir gol atmıştı. Genç oyuncu yeni takımı ile 4 maçta attığı 5 gol ile ortalamasının üstüne çıkmayı başardı.